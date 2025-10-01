پخش زنده
معاون برنامهریزی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: از شرکتهای بزرگ فعال در خوزستان مانند شرکت نفت و پتروشیمی که آلودگی زیستمحیطی به همراه دارند انتظار داریم مشارکت بیشتری در حفظ و احیای عرصههای طبیعی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،با حضور معاون برنامهریزی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور فتحالله ابوعلی به عنوان سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان معارفه شد.
حسین پیشقدم معاون برنامهریزی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در مراسم تکریم و معارفه این مدیرکل اظهار کرد: با توجه به توانایی و برنامههای پیش روی منابع طبیعی خوزستان و هم مرز بودن این استان با کشور عراق و مطالعات انجامشده، انتظار میرود اتفاقات خوبی در حفظ و توسعه عرصههای طبیعی استان رخ دهد.
وی افزود: در این زمینه ضروری است با تمام ظرفیت از تخریب عرصههای طبیعی جلوگیری و به اصلاح و احیای منابع طبیعی در کشور بیش از این پرداخته شود.
پیشقدم گفت: همه شرکتها و دستگاهها در کنار انجام طرحهای عمرانی باید سهم تخریب و دستکاری منابع طبیعی را با کاشت نهال پرداخت کنند.
پیش از این جمال موسویان از سال ۱۴۰۲ تاکنون مدیرکل منابع طبیعی خوزستان بود.