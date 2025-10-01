پخش زنده
چهار فیلم برجسته کانون پرورش فکری که سالها بر قله سینمای کودک و نوجوان ایران و در جشنوارههای جهانی درخشیدهاند، در جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان به روی پرده خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فیلمهای مرمتشده «باشو غریبه کوچک» و «سفر» ساخته بهرام بیضایی و «دونده» و «ساز دهنی» ساخته امیر نادری، کارگردانهای صاحبنام ایرانی پس از سالها خاموشی با سیمایی نوین و جانی دوباره، در سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان خواهند درخشید.
این چهار اثر ارزشمند را استودیو روشنا به مدیریت کامران سحرخیز و با حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرمت کرده است، آثاری که هر یک سندی زنده از ایستادگی، رنج و رؤیاهای کودکان ایراناند و اکنون پس از مرمت و بازسازی، بار دیگر بر فراز پردههای سینما برافراشته میشوند.
خاطره این فیلمها در ذهن بسیاری از کودکان و نوجوانان دهه پنجاهی و دهه شصتی نقش بسته است و بازسازی و نمایش آن برای نسلهای گذشته همچون دوباره زادهشدن است و برای نوجوانان و جوانان دهه هشتادی و نوجوانان دهه نودی علاقهمند به سینما هم بیشک میتواند جذاب باشد.
حالا قرار است روزهای ۱۴ و ۱۵ مهر ۱۴۰۴، اصفهان شاهد رویدادی باشد که تنها نمایش فیلم نیست؛ بلکه یادآوری دوبارهی قدرت سینما در بازآفرینی حافظهی جمعی ماست. این بازگشت، نه فقط مرور گذشته، بلکه گامنهادن به آیندهای است که هنر و تاریخ دست در دست یکدیگر میگذارند.
پیش از این نسخه مرمتشده فیلم «باشو غریبه کوچک» ساخته بهرام بیضایی جایزه شیر بهترین فیلم کلاسیک مرمت شده هشتاد و دومین جشنواره بینالمللی فیلم ونیز ایتالیا را از آن خود کرد و در پنجاهمین جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو کاندا نیز به نمایش گذاشته شد.
امکان تماشای فیلمهای «باشو غریبه کوچک» و «سفر» بهرام بیضایی و «ساز دهنی» امیر نادری از فیلمهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به تازگی در سکوی اینترنتی فیلمنت نیز برای علاقهمندان فراهم شده است.
سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان از ۱۲ تا ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ در شهر اصفهان برگزار میشود.