رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر لزوم کوچک‌سازی و حذف موازی‌کاری‌ها در دستگاه‌های اجرایی گفت: مصوبه ساماندهی واحد‌های غیرضروری آماده است و در صورت تصویب لایحه تغییر ساعت کاری در مجلس، دولت بر اساس آن عمل خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه تنها راه ارتقای بهره‌وری، صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و روان‌سازی فرآیند ارائه خدمات به مردم، کوچک‌سازی و حذف موازی‌کاری‌ها است، گفت: واحد‌هایی که به‌قول مقام معظم رهبری «بود و نبودشان تفاوتی ندارد»، ان‌شاءالله حذف خواهند شد.

وی افزود: مصوبه مربوط به برخی دستگاه‌ها آماده است و در حال سامان‌دهی واحد‌های غیرضروری هستیم. در استان‌ها قانون تصریح کرده است که به‌ازای هر وزارتخانه تنها یک اداره‌کل می‌تواند وجود داشته باشد و همه زیرمجموعه‌های آن وزارتخانه باید در یک محل تجمیع شوند؛ این موضوع در حال پیگیری است تا در همه دستگاه‌ها عملیاتی شود.

رفیع‌زاده ادامه داد: در برخی حوزه‌ها دستگاه‌های موازی متعددی داریم که برای ساماندهی آنها در حال یافتن راهکار هستیم. به عنوان نمونه، برخی دانشگاه‌های موازی و واحد‌های آموزشی یا پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که بعضاً همان فعالیت‌های دانشگاه‌ها را به‌صورت تکراری انجام می‌دهند.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره تغییر ساعت کاری و تعطیلی پنج‌شنبه‌ها گفت: لایحه‌ای در گذشته با دو فوریت به مجلس ارائه شد، اما دو فوریت آن رأی نیاورد و هم‌اکنون به‌صورت عادی در مجلس در حال بررسی است. در صورت تصویب، دولت بر اساس آن عمل خواهد کرد.

به گفته رفیع‌زاده، سخنان رئیس‌جمهور درباره ساعت کاری، ناظر بر سبک‌سازی دولت و ارائه خدمات بهینه است و در صورتی که لایحه، اختیار تصمیم‌گیری در این زمینه را به دولت بدهد، امکان اتخاذ تصمیم بهتری وجود خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه جذب نخبگان اظهار کرد: هیچ دولتی به‌اندازه دولت چهاردهم به عدالت در جذب و توجه به نخبگان توجه نداشته است. گواه این موضوع چند مصوبه و بخشنامه‌ای است که تاکنون ابلاغ شده است؛ از جمله دستورالعمل جذب نخبگان، دستورالعمل جذب عادلانه نیرو در دستگاه‌های اجرایی و مصوبه ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای.

رفیع‌زاده در پایان تأکید کرد: دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور توجه ویژه‌ای به عدالت در جذب نیرو دارند و بر همین مبنا، این مسیر را با جدیت دنبال خواهیم کرد.