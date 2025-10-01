به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدعلی جباری رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آباده گفت: در این نمایشگاه بیش از ۴۰ هنر از سوی هنرمندان صنایع دستی شهرستان آباده در معرض دید عموم قرار گرفت.

او افزود: در این نمایشگاه علاوه بر نمایش توانمندی‌های هنرمندان، حجره‌های صنایع دستی این تیمچه به فعالیت پرداختند.

ابراهیم رحیمی فرماندار ویژه شهرستان آباده با تاکید بر حمایت از هنرمندان صنایع دستی این شهرستان گفت: اختصاص تسهیلات مورد نیاز خواسته بیشتر هنرمندان شهرستان آباده است که در این خصوص پیگیری‌ خواهد شد.