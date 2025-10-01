پخش زنده
مدیرعامل نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب گفت: هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت چاپ، بستهبندی و فرآوری، با حضور ۱۳۲ شرکت داخلی و خارجی افتتاح شد؛ در این نمایشگاه شاهد حضور شرکتهای دانشبنیان و معرفی فناوریهای جدیدی هستیم که نشاندهنده تداوم جریان تولید و نوآوری در کشور است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای عباس تقدسینژاد با اشاره به تفاوتهای این دوره در مقایسه با سال گذشته افزود: «اگرچه انتظار رشد ۵۰ درصدی داشتیم، اما به دلیل شرایط خاص اخیر این رشد محقق نشد؛ با این حال حضور شرکتهای جدید، هیئتهای تجاری خارجی و حمایت جدی وزارت ارشاد، از نقاط متمایز این دوره است.»
وی همچنین برگزاری نمایشگاه را محلی برای طرح مشکلات و ارائه راهکارها دانست و تأکید کرد: بیش از ۹۰ درصد گلایههای تولیدکنندگان مربوط به تحریمهای داخلی است. مشکلات ارزی و گمرکی باید با تصمیمات جدی دولت برطرف شود؛ همانطور که برای تحریمهای خارجی برنامهریزی شد، لازم است دولتها بخشی از توان خود را صرف رفع موانع داخلی کنند.
مدیرعامل نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب در ادامه به تأثیر شرایط جنگ اخیر بر تقویم نمایشگاهی اشاره کرد و گفت: به دلیل وقفه ناشی از جنگ، چهار نمایشگاه لغو شد و تغییراتی در زمانبندی داشتیم؛ اما از شهریورماه تقویم نمایشگاهها به روال طبیعی بازگشته و تا پایان سال، به جز ماه رمضان، تقریباً هر هفته میزبان یک نمایشگاه خواهیم بود.
نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ، بسته بندی و فرآوری، تا ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۴ در نمایشگاه شهر آفتاب میزبان بازدیدکنندگان است.