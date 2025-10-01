به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۲۴هزار مترمربع به فضای فیزیکی دادگستری کل استان البرز اضافه شده و به ۶۰هزار مترمربع رسیده است؛ در حالی که پیش از آن کل فضای فیزیکی حدود ۳۶ هزار مترمربع بوده و رشد حدود۶۷درصدی داشته است.

هریکندی گفت: با تکمیل ساختمان‌های در حال احداث در شهر‌های مختلف استان از جمله کرج، فردیس، اشتهارد و چهارباغ، فضای فیزیکی حوزه‌های قضایی دادگستری کل استان البرز به ۷۷ هزار مترمربع افزایش یابد.

وی با بیان اینکه استان البرز به دلیل مهاجر پذیر بودن بعد از تهران دارای بیشترین نرخ رشد جمعیت در کشور است اضافه کرد: با توجه به این ویژگی جمعیتی و جغرافیایی استان، نیازمند آن هستیم که توسعه فضای فیزیکی و جذب نیرو‌های قضایی و اداری به صورت مداوم ادامه داشته باشد تا بتوانیم ضمن رفع کمبود‌های پیشین که همزاد با استان شدن البرز بوده است در مسیر استانداردسازی خدمات قضایی گام برداریم.

وی با اشاره به اینکه شهرستان ساوجبلاغ، علاوه بر شهر هشتگرد به سبب قرارگیری شهر جدید مهستان و شهر‌های اقماری دیگر در حوزه جغرافیایی آن، از مراکز جمعیت پذیر و نیز مهاجرپذیر استان است یادآور شد: با توجه به اقتضائات این شهرستان که به لحاظ جمعیت سومین شهرستان استان البرز است، توسعه فضای قضایی و اداری در دادگستری شهرستان ساوجبلاغ از اهمیت بالایی برخوردار است که برای این منظور امروز کلنگ احداث ساختمان جدید دادسرای عمومی و انقلاب ساوجبلاغ به زمین زده شد و تعداد ساختمان‌های قضایی در این شهرستان، به سه بنا افزایش خواهد یافت.

وی در خصوص ویژگی‌های ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب ساوجبلاغ بیان کرد: این ساختمان سه و نیم طبقه‌ای که قرار است تا حداکثر دو سال ساخته و تکمیل شود با زیربنای حدود ۴هزارمتربع در زمینی به مساحت بیش از ۸هزار مترمربع ساخته خواهد شد و شامل ۲۰شعبه و دفتر آن برای ارائه خدمات قضایی به مراجعین است اعتبار اولیه که اختصاص داده شده مبلغ ۱۵۰میلیارد ریال است.