کتاب «ساحلنشین نیستم» با موضوع خاطرات رسانهای دوران دفاع مقدس، رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این اثر به قلم لیلا گودرزیانفرد، نویسنده و پژوهشگر همدانی نگاشته شده است و روایت زندگی و فعالیتهای شیوا گلکارزاده، نویسنده، مجری، تهیهکننده و گوینده رادیو در سالهای جنگ تحمیلی را در بر دارد.
لیلا گودرزیانفرد در این باره گفت: این کتاب مجموعهای از خاطرات خانم گلکارزاده است که پس از سالها تحقیق و گردآوری، به رشته تحریر درآمده است.
او افزود: این کتاب در مدت ۳ سال و در ۱۹۵ صفحه نگاشته شده است.