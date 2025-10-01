به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این اثر به قلم لیلا گودرزیان‌فرد، نویسنده و پژوهشگر همدانی نگاشته شده است و روایت زندگی و فعالیت‌های شیوا گلکارزاده، نویسنده، مجری، تهیه‌کننده و گوینده رادیو در سال‌های جنگ تحمیلی را در بر دارد.

لیلا گودرزیان‌فرد در این باره گفت: این کتاب مجموعه‌ای از خاطرات خانم گلکارزاده است که پس از سال‌ها تحقیق و گردآوری، به رشته تحریر درآمده است.

او افزود: این کتاب در مدت ۳ سال و در ۱۹۵ صفحه نگاشته شده است.