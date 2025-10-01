پخش زنده
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، تامین امنیت غذایی را از مولفههای اساسی امنیت ملی برشمرد و بر لزوم مدیریت بهینه منابع با هدف کاهش مصرف آب و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، صفدر نیازی شهرکی در ششمین نشست سازگاری با خشکی و خشکسالی استان زنجان، بر اهمیت تامین امنیت غذایی به عنوان یکی از مولفههای اساسی امنیت ملی تاکید کرد و گفت: مهمترین عامل و از طرفی تنگنا برای توسعه کشاورزی، ماده حیاتی آب است، بنابراین اتخاذ سیاستهای بهینه مصرف آب، ضمن کاهش میزان بهرهبرداری از منابع آبی سبب افزایش بهرهوری آب در بخش کشاورزی میشود.
وی افزود: محدودیت منابع آب تجدید شونده در سطح کشور و نیازهای روزافزون برای مصرف آب در بخش کشاورزی و سایر بخشها، وزارت جهاد کشاورزی را در برنامه هفتم توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی کشور مکلف ساخته تا بهرهوری آب کشاورزی را افزایش دهد، موضوع مهمی که رهبر معظم انقلاب نیز بارها به آن اشاره فرمودهاند.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، به اقدامات مثبت انجام شده در استان زنجان در زمینههای آب و خاک و آبخیزداری اشاره و بر لزوم مدیریت بهینه منابع و مصرف آب در کشاورزی این استان تاکید کرد.
در این نشست، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، گزارشی از وضعیت آب و خاک استان و برنامهها و اقدامات انجام شده در راستای سازگاری با خشکی و خشکسالی ارائه کرد.
به گفته اکبر کرامتی تشکیل کمیتههای فنی و تخصصی، مطالعات خاک، هوشمندسازی سامانههای نوین آبیاری، اجرای پروژههای انتقال آب، تامین آب با ساخت استخرهای معیشتی، اصلاح ارقام بذری مقاوم گندم، کشتهای جایگزین با محصولات کمآببر و زودرس، کشت نشایی، اجرای کشاورزی حفاظتی و مدیریت بقایای گیاهی از جمله این اقدامات بود.