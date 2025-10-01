سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه خود را موظف به تامین معیشت مردم می‌دانیم، گفت: روز یکشنبه برنامه اقتصادی دولت با آرایش جدید مطرح و ان‌شاالله پس از تصویب و مشخص شدن وظیفه هر وزارتخانه، مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوالی درخصوص فعال شدن مکانیسم ماشه و برنامه دولت برای ادامه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت: این موضوعی است که در شورای عالی امنیت ملی درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود و قطعا با توجه به منافع ملی تصمیمات لازم اتخاذ و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

درخواست ایران برای نشست با سه کشور اروپایی و ویتکاف در نیویورک رد شد

وی با اشاره به گزارش وزیر امور خارجه درباره سفر به نیویورک، گفت: این روایت جدی است و نیازمند بررسی و بحث است. ایران اعلام آمادگی کرد که با حضور سه کشور اروپایی، آژانس و آقای ویتکاف نماینده آمریکا جلسه‌ای برگزار کند، اما این درخواست از سوی آنها پذیرفته نشد و یا در جلسات حاضر نشدند.

سخنگوی دولت افزود: ابتدا قرار بود درباره ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی و موضوع اسنپ‌بک گفت‌و‌گو شود. حذف کامل مکانیسم ماشه درخواست ایران بود، اما طرف مقابل آن را نپذیرفت. در ابتدا، آنها بر محدودیت زمانی حدود ۶ ماه تأکید داشتند که آقای ویتکاف نیز بر آن پافشاری می‌کرد.

مهاجرانی افزود: وزیر امور خارجه نیز اعلام کردند اینکه با چنین جمع‌بندی وارد گفت‌و‌گو شدیم دیگر نمی‌توان آن را مذاکره نامید.

وی تاکید کرد: پیگیری حقوقی حملات رژیم صهیونیستی، موضوعات درمانی و خدمات عمومی بررسی و گزارشی از سوی وزیر دادگستری ارائه شد. همچنین پس از دیدار رئیس‌جمهور با قهرمانان تیم‌های ملی کشتی کشورمان، دستور دادند که اختصاص امکانات تشویقی همچون مسکن و خودرو برای نخبگان علمی و قهرمانان ورزش بررسی بر روی آن کار شود.

سخنگوی دولت افزود: تاکید آمریکا بر روی ۶ ماه تعلیق بود، اما با توجه به منافع ملی کشور حتی در شب آخر پیشنهاد ۴۵ روز تعویق از سوی ایران مطرح شد که در نهایت با فشار لابی صهیونیستی مورد پذیرش قرار نگرفت.

دستگاه دیپلماسی برای تعویق یا تعلیق اسنپ بک تلاش کرد

مهاجرانی تاکید کرد: مردم بدانند که دستگاه دیپلماسی تمام تلاش خود را به کار گرفت که اسنپ‌بک را به تعویق بیاندازد یا تعلیق کند، اما فشار لابی صهیونیستی در تصمیم‌گیری اروپا و آمریکا بسیار موثر است.

وی درباره سانحه اتوبوس دانشجویان در سمنان، گفت: موضوع جابجایی دانش‌آموزان و دانشجویان یکی از مسائل بسیار مهم است که حتماً باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

سخنگوی دولت افزود: وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری موظف شدند بررسی‌های لازم را درباره تضمین صلاحیت رانندگان و اطمینان از عدم خواب‌آلودگی آنان به طور کامل انجام دهند. همچنین در خصوص شرکت‌هایی که خدمات حمل‌ونقل را به صورت واسپاری ارائه می‌دهند، باید دقت و نظارت ویژه‌ای اعمال شود.

مهاجرانی بیان کرد: این موضوع دقیقاً در مورد وزارت آموزش و پرورش نیز صدق می‌کند. در هر سانحه‌ای که رخ می‌دهد، خانواده‌های زیادی داغدار می‌شوند و این مسئله برای هیچ کس قابل پذیرش نیست. بنابراین، تمهیدات ویژه‌ای برای دستگاه‌های مسئول در این زمینه پیش‌بینی شده است.

نشاط اجتماعی مردم در دستور کار دولت و استانداری‌ها است

وی اظهار کرد: پس از قهرمانی فرزندان ما در حوزه‌های مختلف ورزشی، به ویژه کشتی که دل همه مردم را شاد کرد و همچنین در حوزه‌های علمی که نخبگان ما درخشش قابل توجهی داشتند، موضوع جشن‌های ملی مطرح شد. آقای رئیس‌جمهور دستور برگزاری مراسمی را دادند که بتواند مردم را در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی شاداب نگه دارد. نشاط اجتماعی در دستور کار تمامی استانداری‌ها و دولت قرار دارد.

سخنگوی دولت درخصوص بازگشت ایرانیان خارج از کشور گفت: موضوع بازگشت ایرانیان و فراهم کردن فرصت برای کسانی که حتی تمایل ندارند به صورت دائم به ایران بازگردند، تا بتوانند با آرامش و اطمینان به کشور سفر کنند، از جمله مسائلی است که بار‌ها در این دولت و حتی دولت‌های گذشته مطرح شده است.

مهاجرانی افزود: هیچ کشوری دوست ندارد فرزندانش در جایی باشند که دلشان بخواهد به وطن بازگردند، اما نتوانند این سفر را انجام دهند یا حداقل برای آن نگران باشند.

وی بیان کرد: به همین دلیل، در جلسه‌ای که در دفتر معاون اول برگزار شد، شورای عالی ایرانیان خارج از کشور فعال و زیرساخت‌های لازم برای این موضوع فراهم خواهد شد. طبیعتاً بررسی‌های لازم، از جمله بررسی‌های امنیتی، در صورت نیاز انجام می‌شود.

سخنگوی دولت اظهار کرد: البته بسیاری از مسائل لزوماً امنیتی نیستند. ممکن است فردی شکایت خصوصی، مثلاً درباره موضوع ارث، داشته باشد. بنابراین، نباید همه موضوعات مرتبط با ایرانیان خارج از کشور را امنیتی کرد. این افراد فرزندان ما هستند که در مکان دیگری زندگی می‌کنند و ما قصد داریم بستر امنی برای آنها فراهم کنیم. ان‌شاءالله این زیرساخت‌ها در حال آماده‌سازی است تا شاهد بازگشت این عزیزان یا امکان سفر آزادانه آنها به کشور باشیم.

تعطیلی پنجشنبه‌ها به استانداران واگذار شد

مهاجرانی درباره موضوع تعطیلی روز‌های پنجشنبه و تغییر ساعات کار ادارات کارمندان، گفت: این موضوع پیش‌تر نیز مطرح شده بود؛ تغییر ساعت کاری ادارات بر اساس پیشنهادی است که آقای رئیس‌جمهور مطرح کرد و همچنان در چارچوب دورکاری که یک ظرفیت قانونی است، اختیار آن به استانداران و ادارات مربوطه سپرده شده است.

وی تصریح کرد: درخصوص تعطیلی روز‌های پنجشنبه نیز، اگر این موضوع خللی در ساعات کاری قانونی وارد نکند، تصمیم‌گیری و اجرا در اختیار استانداران خواهد بود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه موضوع وضعیت اقتصادی مردم لزوماً ارتباطی با استیضاح وزرا ندارد، افزود: البته استیضاح وزرا، حق مجلس است و هر زمانی که به جمع‌بندی رسیدند که وزیری استیضاح شود، استیضاح را انجام می‌دهند.

مهاجرانی با بیان اینکه در شرایط کنونی موضوع ما، معیشت مردم، حفظ آرامش روانی، حفظ ثبات اجتماعی و تاب‌آوری ذهنی است، تصریح کرد: همه آنها به اقتصاد ربط دارد، بنابراین موضوع اساسی ما عملکرد وزرا خواهد بود.

وزارت راه و شهرسازی وظیفه ویژه‌ای در پیگیری مسکن دارد

وی در پاسخ به سوالی مبنی اقدامات دولت درخصوص متقاضیان مسکن ملی، گفت: طبیعی است که موضوع مسکن یکی از مسائل بسیار مهم مردم است و تأثیر قابل توجهی بر معیشت آنها دارد. اگر این موضوع تسهیل شود، بدون شک فشار زیادی از دوش مردم برداشته خواهد شد.

سخنگوی دولت افزود: وام‌های بلندمدتی که معمولاً توسط بانک‌های عامل برای این طرح پیش‌بینی می‌شود، کمک می‌کند تا بخشی از فشار مالی کاهش یابد. بدیهی است وزارت راه و شهرسازی نیز وظیفه ویژه‌ای در پیگیری این موضوع دارد.

مهاجرانی با بیان اینکه یکی از دلایل هزینه‌های بالای این پروژه، آماده‌سازی زمین است، اظهار کرد: بسیاری از زمین‌هایی که قبلاً انتخاب شده‌اند، نیازمند هزینه‌های زیادی برای آماده‌سازی هستند. در این زمینه باید با همکاری یکدیگر تلاش کنیم تا ان‌شاءالله بتوانیم مشکل مسکن را حل کنیم.

تعامل ایران با آژانس در راستای منافع ملی است

وی درباره جاسوسی اسرائیل از بستر اینترنت و حتی از دوربین‌های راهنمایی و رانندگی، گفت: ما دستگاه‌های امنیتی داریم که وظیفه‌شان نظارت و رسیدگی به این موضوعات است. بنابراین، بنده صلاحیت اظهارنظر در این زمینه را ندارم و این موضوع باید توسط دستگاه‌های امنیتی بررسی و در صورت لزوم تدابیر لازم اتخاذ شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره اعلام مجلس برای تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی به‌دنبال فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک، اظهار کرد: موضوع اسنپ‌بک و همکاری با آژانس، مسأله‌ای است که طبیعتاً در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. هر تصمیمی که در چارچوب منافع ملی و مصالح مردم باشد، به اطلاع عموم خواهد رسید.