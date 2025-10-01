کاهش دما و وزش باد در بوشهر
هواشناسی بوشهر از تداوم وزش باد شمالی و کاهش دما در استان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هوشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد با تداوم وزش باد شمال غربی تا روز پنجشنبه بر روی دریا، سواحل و فراساحل استان در برخی ساعتها متلاطم خواهد بود.
حسین مستانه افزود: در این مدت خیزش گردوخاک محلی و احتمال نفوذ گردو غبار فرامنطقهای به استان و روی دریا دور از انتظار نیست.
وی آسمان را بیشتر صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در برخی نقاط باد و گردوخاک و فردا در نواحی جنوبی مه صبحگاهی و کاهش نسبی دما پیشبینی کرد.
کارشناس هواشناسی بوشهر اضافه کرد: جهت وزش باد بیشتر شمال غربی تا غربی، با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در سواحل و فراساحل در برخی ساعتها با سرعت ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا هم ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
مستانه گفت: فردا در بندر بوشهر زمان مد دریا ساعت ۰۱:۴۵ و جزر دریا ساعت ۱۱:۰۰ خواهد بود.