به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،به رغم تصادف تانکر حامل سوخت با یک دستگاه در جاده شاهرود - میامی، با حضور پلیس تردد خودروها در این محور با حفظ ایمنی در جریان است .

سرهنگ موسی بزرگی رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: بر اثر تصادفیک دستگاه تانکر حامل سوخت با نیسان در جاده شاهرود - میامی ، تردد خودروها با حفظ ایمنی و با محدودیت انجام میشود و این جاده مسدود نیست .

وی افزود: با تلاش نیروهای پلیس و آتش نشانی هم اکنون سطح جاده وضعیت عادی دارد و لغزنده نیست .

به گفته وی ، این حادثه کشته ای نداشته و علت آن در دست بررسی است .