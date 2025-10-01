پخش زنده
کتاب «تقریر عشق» با ۱۴۱۰ اخوانیه سرودهشده توسط نوجوانان شاعر تهرانی، روز یازدهم مهرماه در ویژهبرنامهای با حضور شاعران برجسته در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس رونمایی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ویژه برنامه شعرخوانی و آیین رونمایی از کتاب «تقریر عشق» یازدهم مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵:۳۰ در سالن خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار میشود.
این کتاب، حاصل طرح «ساحت سرایش ۱۴۱۰ شهید» در گروه شعر و مشاعره «حافظان ادب پارسی» است که طی یک سال با تلاش نوجوانان شاعر تهرانی به ثمر نشسته است.
نوجوانان شاعر با الهام از نام و ویژگیهای شهدا، بیش از هزار بیت اخوانیه سرودهاند که در قالب کتاب «تقریر عشق» گردآوری شده است. در این مراسم، علاوه بر شعرخوانی و مشاعره توسط نوجوانان، از برگزیدگان نیز تقدیر خواهد شد.
حضور شاعران برجستهای مانند محمود اکرامیفر، حمید هنرجو و محمدمهدی عبداللهی به غنای این محفل ادبی خواهد افزود.