امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

پرسش و پاسخ اعضای هیئت دولت با خبرنگاران

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۹- ۱۵:۲۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بررسی بازار برنج| علت گرانی و کمبود برنج چیست؟
بررسی بازار برنج| علت گرانی و کمبود برنج چیست؟
۱۴۰۴-۰۷-۰۶
از تولید خودروی جنگی تا تولید خودروی سواری
از تولید خودروی جنگی تا تولید خودروی سواری
۱۴۰۴-۰۷-۰۷
پرونده بانک‌ها زیر ذره‌بین بازرسی، ممنوع بودن گرفتن کپی مدارک شناسایی از مردم
پرونده بانک‌ها زیر ذره‌بین بازرسی، ممنوع بودن گرفتن کپی مدارک شناسایی از مردم
۱۴۰۴-۰۷-۰۸
مشوق‌های گردشگری
مشوق‌های گردشگری
۱۴۰۴-۰۷-۰۷
خبرهای مرتبط

برنامه‌ریزی دولت برای اختصاص بسته معیشتی ۸ دهک درآمدی

برنامه اقتصادی دولت برای تأمین معیشت مردم

نیرو‌های علمی از حضور در مراکز تخصصی محروم نشوند

کوچک‌سازی و حذف موازی‌کاری‌ها اولویت دولت است

در حال برنامه‌ریزی برای مدرسه تلویزیونی ایران هستیم

برچسب ها: هیئت دولت ، اعضای دولت
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 