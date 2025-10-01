

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این کارگاه، آشنایی فعالان گردشگری با نقش و ظرفیت‌های هوش مصنوعی در توسعه پایدار این صنعت است افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، فرصتی ارزشمند برای ارتقای کیفیت خدمات و جذب گردشگر در سطح ملی و بین‌المللی فراهم می‌کند.

عرب افزود: در این کارگاه موضوع هایی از جمله چرایی هوش مصنوعی در گردشگری، کاربرد‌های هوش مصنوعی در گردشگری، تولید محتوای گردشگری با هوش مصنوعی، نکات و تکنیک‌های پرامپت‌نویسی، آینده تأثیر هوش مصنوعی در گردشگری، مثال‌های عملی هوش مصنوعی در گردشگری در زمینه کاربرد‌های نوین فناوری در گردشگری ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه این برنامه از سوی واحد آموزش گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی و با همکاری پارک علم و فناوری استان برگزار شد گفت: این رویداد به‌عنوان یکی از برنامه‌های پیش‌همایش، مقدمه‌ای برای برگزاری همایش بین‌المللی گردشگری و سرمایه‌گذاری بیابان لوت است که به‌زودی در خراسان جنوبی برگزار می شود.

هوش مصنوعی در صنعت گردشگری، امروز به‌عنوان یکی از ابزار‌های تحول‌آفرین شناخته می‌شود؛ از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و رفتار گردشگران گرفته تا شخصی‌سازی خدمات، تولید محتوای هوشمند و بازاریابی دیجیتال. استفاده از این فناوری‌ها می‌تواند تجربه سفر را برای گردشگران به‌مراتب جذاب‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر کند و در عین حال، فرصت‌های جدیدی برای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم آورد.