جانشین معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: شرایط امروز نیروهای مسلح ما از هر زمان دیگری در تاریخ بهتر است و برآورد ما نشان می‌دهد دشمن در حال حاضر شرایط آغاز یک جنگ بزرگ را ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همایش منطقه‌ای قرارگاه شهید شاطری سپاه پاسداران پیش از ظهر امروز به میزبانی سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین برگزار شد.

سردار علی فضلی جانشین معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه این همایش در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به توانمندی‌های نظامی کشور اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه و توقف آتش بین طرفین، در بالاترین سطح آمادگی برای مقابله با هرگونه تهدید قرار دارند و از نظر توانمندی، قوی‌تر و آماده‌تر از گذشته هستند.

وی با بیان اینکه هیچ‌گونه نگرانی از توانایی‌های دشمن وجود ندارد، افزود: برآورد ما نشان می‌دهد دشمن در حال حاضر شرایط آغاز یک جنگ بزرگ را ندارد و ممکن است بخشی از این تحرکات به رزمایش‌ها یا عملیات روانی برای ایجاد خطا در محاسبات ما مربوط باشد.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز قوی‌تر و منسجم‌تر از زمان جنگ ۱۲ روزه هستند. به‌ویژه در حوزه توان موشکی، پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته‌ایم و آزمایش‌های موشکی اخیر این موضوع را تأیید می‌کند.

پدافند هوایی ایران پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه تقویت شده است

سردار فضلی با اشاره به نقش برجسته نیروی هوا فضا در جنگ اخیر، عنوان کرد: پدافند ما نیز پس از جنگ اخیر تقویت شده و آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تهدید را دارد.

وی خاطرنشان کرد: پس از آتش‌بس، از فرصت به‌دست‌آمده برای بازسازی و سازماندهی مجدد نیروهایمان استفاده کردیم و تمام مراکز و پایگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ اخیر بازسازی شده و آمادگی‌ها به سطح بالاتری ارتقاء یافته است. در صورت نیاز به نوسازی یا تقویت بیشتر، این اقدامات در دستور کار قرار خواهد گرفت.

نیروهای مسلح امروز در بهترین شرایط تاریخ خود هستند

جانشین معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اطمینان به مردم ایران گفت: شرایط امروز ما از هر زمان دیگری در تاریخ بهتر است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی و اعتمادبه‌نفس بالا، آماده دفاع از کشور و منافع ملی در برابر هرگونه تهدید هستند.