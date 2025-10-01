پخش زنده
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: مراتع کمتراکم، ضعیف و درجه ۳ کشور برای مقابله با بیابانزایی نیازمند برنامههای ویژه برای حفاظت، احیا، مدیریت پایدار و حمایت دولت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،ابوالقاسم حسینپور در نشست معاونان فنی ادارات کل سراسر کشور با اشاره به اهمیت مراتع به عنوان لایه محافظ در صیانت از زیستبومهای مناطق خشک، افزود: این کمربند زیستی نقش موثری در جلوگیری از پیشروی و گسترش بیابان دارد.
وی با اشاره به تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی و پوشش برف کشور، گفت : سطح عرصههای پوشیده از برف از ۲۴ میلیون هکتار به ۱۴ میلیون هکتار کاهش یافته است و این موضوع سبب خشکی محیط و به تبع آن جابهجایی رویشگاههای مرتعی شده و گونههای گیاهی ارزشمند کشور در معرض خطر قرار گرفتهاند.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی آبخیزداری کشور در مورد آمار مراتع ایران افزود: ۵.۳ میلیون هکتار مراتع درجه یک، ۲۰.۶ میلیون هکتار مراتع متوسط و ۵۷ میلیون هکتار مراتع کمتراکم وجود دارد که در شرایط تغییرات اقلیمی، نیازمند توجه و حمایت خاص دولت و ایفای نقش بیشتر مردم، ذینفعان و بهرهبرداران جوامع محلی در حفظ و احیای مراتع هستیم.
ابوالقاسم حسینپور به اقدامات انجام شده در شش برنامه توسعه کشور اشاره و افزود: تاکنون ۷.۶ میلیون هکتار مراتع احیا شده و در قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۲۰ میلیون هکتار برای مدیریت، حفاظت و احیا مراتع هدفگذاری شده است.
وی درباره ظرفیتهای موجود برای احیا و توسعه مراتع گفت: ۲۶ ایستگاه تولید بذر مرتعی در ۲۱ استان با وسعت ۷۵۰۰ هکتار ایجاد شده و باید برای فعالسازی آن برنامهریزی لازم انجام شود.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهی مرتعی و تنوع زیستی با بیش از ۸۶۰۰ گونه ارزشمند گیاهی در سطح مراتع کشور، در شرایط تغییرات اقلیمی بسیار حائز اهمیت است.
حسینپور از روند اجرای طرحها و تعهدات برنامه هفتم توسعه نیز خبر داد و گفت: تهیه طرحهای مرتعداری با هدف پوشش ۱۰ میلیون هکتار و ساماندهی مدیریت دام بر ۱۵ میلیون هکتار، به همراه احیای ۵ میلیون هکتار عرصه، از اولویتهای اصلی در تعهد برنامه هفتم است که باید براساس برش ابلاغی سالانه عملیاتی شود.
حسینپور با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از تمامی ظرفیتها در رسیدن به اهداف تعیین شده، از همافزایی و اقدامات مشترک و همسو بین بخش مرتع با سایر بخشها از جمله از محل منابع بودجه ملی آبخیزداری و گرد و غبار برای کمک به احیای مراتع و تحقق شاخصهای کاهش فرسایش خاک و مهار کانونهای بحران گرد و غبار خبر داد.
وی همچنین به رشد اعتبارات بخش مراتع در برنامه عملیاتی مصوب سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: اعتبارات حوزه مرتع با رشد سهبرابری، نزدیک به یک همت خواهد رسید که با منابع تخصیصی ۴۵ سال گذشته تقریبا برابری میکند و بر این اساس اقدامات اجرایی و مدیریتی مرتع با اختصاص اعتبار از محل طرح ملی مدیریت مراتع و همچنین ساماندهی اعتبارات بیولوژیک در حوزه آبخیزداری، بیابان و مقابله با گرد و غبار تقویت شده است.
به گفته مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی آبخیزداری کشور ، اجرای درست دستورالعملها، شیوهنامهها و سیاستهای اجرایی، همراه با اصلاح و بهروزرسانی طرحها و تسهیل امور در ستاد و استان، برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم ضروری است که با رصد مداوم، تحقق این اهداف را پیگیری خواهیم کرد.