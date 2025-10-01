کشف ۲ مزرعه استخراج رمز ارز در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد
مدیر دفتر اندازهگیری شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از کشف و ضبط ۲ مزرعه استخراج رمزارز در روستاهای «آبکنارو» شهرستان باشت و «انبارگاه» شهرستان گچساران خبر داد.
وی با اشاره به پیامدهای زیستمحیطی فعالیت مزارع غیرمجاز رمزارز و تولید ماهانه حدود ۱۶۰ تن دیاکسیدکربن تاکید کرد: فعالیت مزارع رمزارز در همه جا به ویژه محیط پاک روستاها، آسیبی است که سلامت ساکنان این مناطق را تهدید میکند.
مدیر دفتر اندازهگیری شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: کشفیات ماینر غیرمجاز در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان با رشد ۶ برابری همراه بود و تاکنون ۱۲۸ دستگاه ماینر در ۲۸ مزرعه شناسایی و توقیف شده است.
وی ادامه داد: مصرف برق این ماینرها در هر ساعت معادل مصرف یکهزار و۲۵۰ خانوار در مناطق معتدل و سردسیر در زمان اوج بار است.
مدیر دفتر لوازم اندازهگیری شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: سرمایهگذاری مورد نیاز برای تولید برقی معادل مصرف این دستگاهها بیش از یکهزار میلیارد ریال برآورد میشود که این موضوع به خوبی میزان خسارت به شبکه برق و اموال عمومی را نشان میدهد.
تابشمقدم گفت : از زمان اجرای طرح جمعآوری انشعابات و مصارف غیرمجاز تاکنون یکهزار و ۱۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در کهگیلویه و بویراحمد کشف و ضبط شده است که مصرف آنها معادل برق مورد نیاز بیش از ۲۳ هزار خانوار در ماه برآورد میشود.