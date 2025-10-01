پخش زنده
باشگاه چادرملوی اردکان نسبت به اخراج مهاجم این تیم در دیدار هفته پنجم لیگ برتر به صورت رسمی اعتراض کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کارشناسان داوری داخلی و بینالمللی تصمیم داور در صدور کارت قرمز مستقیم رنی هرنان سیمیسترا بوبو را اشتباه دانستهاند، تصمیمی که سبب شد نماینده استان یزد بیش از ۳۵ دقیقه با یک بازیکن کمتر به کار ادامه دهد و نتیجه بازی تحتتأثیر قرار گیرد.
اخراج این بازیکن سبب شد تا او از بازی بعدی مقابل استقلال تهران نیز محروم باشد.
باشگاه چادرملو اردکان از کمیتههای ذیربط فدراسیون فوتبال خواستار بازنگری در این تصمیم و لغو محرومیت بازیکن خود شده است.