دو رمان شاخص سیمین دانشور، «جزیره سرگردانی» و «ساربان سرگردان»، با طرح جلدی جدید از سوی انتشارات خوارزمی روانه بازار کتاب شدند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، انتشارات خوارزمی دو اثر برجسته از سیمین دانشور، «جزیره سرگردانی» و «ساربان سرگردان»، را با طرح جلد جدید منتشر کرد.
رمان «جزیره سرگردانی»، منتشرشده در سال ۱۳۷۲، جلد اول سهگانه فلسفیاجتماعی این نویسنده است که به همراه «ساربان سرگردان» و «کوه سرگردان» به بررسی مفهوم سرگردانی انسان معاصر میپردازد.
این رمان، که خود دانشور بهعنوان یکی از شخصیتهای آن حضور دارد، دغدغههای فلسفی، اجتماعی و زنانهای را در بستر شرایط پرتنش اجتماعیسیاسی ایران روایت میکند. رمان «ساربان سرگردان»، جلد دوم این سهگانه، در سال ۱۳۸۰ منتشر شد و داستان «جزیره سرگردانی» را با تمرکز بیشتر بر شخصیتهای اصلی نظیر هستی، مراد و سلیم ادامه میدهد.
این اثر با پرداختن به چالشهای جدید شخصیتها، عمق بیشتری به روایت داستان میبخشد. رمان «جزیره سرگردانی» در ۳۷۶ صفحه با قیمت ۴۵۰ هزار تومان و «ساربان سرگردان» در ۳۰۸ صفحه با قیمت ۳۷۰ هزار تومان عرضه شدهاند.