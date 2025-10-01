پخش زنده
امروز: -
در پی افزایش تکراری بهای انرژی در انگلیس، سازمانهای خیریه در این کشور هشدار میدهند اغلب خانوارها ناچار خواهند شد مصرف انرژی را در فصول سرد سال، کم و در خانههای سرد زندگی کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، روزنامه گاردین نوشت از امروز، سقف متوسط صورتحساب برق و گاز در انگلیس، برای هر مشترک، به یک هزار و ۷۵۵ پوند در سال افزایش مییابد.
به نوشته این روزنامه، خیریه " اقدام ملی انرژی" (National Energy Action) که در پرداخت هزینه انرژی به نیازمندان کمک میکند هشدار داد، با افزایش بهای انرژی، خانوارها امسال ناچارند کمتر از برق و گاز برای گرم کردن منازل استفاده تا بتوانند با بحران گرانی هزینههای زندگی، مبارزه کنند.
به گزارش این سازمان خیریه، در نظرسنجی از خانوارهای انگلیسی معلوم شد ۵۸ درصد ناچارند برای کاهش هزینه ها، از گرم کردن منازل در شبانه روز، خودداری کنند.
در این گزارش آمده است در مقایسه با ماه ژانویه امسال، اکنون ۹ درصد بر شمار خانوارهای انگلیسی که ناچارند در منازل سرد زندگی کنند، افزوده شده است.
در این نظرسنجی از ۲ هزار و ۴۴۳ فرد بالغ در سراسر انگلیس نظرخواهی شد که ۶۴ درصد از مبتلایان به آسم و ۷۱ درصد از مبتلایان به بیماریهای قلبی گفتند، به علت گرانی هزینههای زندگی و ضرورت تامین داروهای مورد نیاز، ناچارند در مصرف انرژی صرفه جویی کنند.
به نوشته گاردین، "آفجم" (Ofgem)، نهاد ناظر بر انرژی در انگلیس از امروز ۲ درصد دیگر بر متوسط سقف هزینههای انرژی در این کشور افزود، این نهاد در هفته گذشته اعلام کرد بدهیهای مردم انگلیس بابت مصرف انرژی، به ۴.۴ میلیارد پوند رسیده است.