امام جمعه کرمان گفت:ترویج مکتب حاج قاسم باید درطول سال استمرار داشته باشد و این مکتب نیازمند تبیین، ترویج و نهادینه‌سازی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حجت الاسلام والمسلمین حسن علیدادی با بیان این مطلب در ستاد هماهنگی مراسم سالگرد شهادت شهید سلیمانی و هفته مقاومت گفت در شرایط امروز کشور به انسجام ملی با محوریت مردم به شدت نیاز دارد موضوعی که در دفاع مقدس ۱۲ روزه به خوبی نمود پیدا کرد.

امام جمعه کرمان گفت شهید سلیمانی همواره فراتر از جناح‌ها حرکت می‌کرد موضوعی که باعث شد در بین همگان مقبول باشد به همین دلیل تبیین و ترویج مکتب حاج قاسم از مسائل مهمی است که باید در مراسم سالگرد وی به آن توجه ویژه شود.

فرمانده سپاه ثارالله استان هم با اشاره به برگزاری هفته مقاومت از ۱۱ تا ۱۷ دی در کرمان، ضمن تأکید بر اهمیت مردمی‌بودن برنامه‌ها؛ هفته مقاومت را ظرفیتی ارزشمند برای تقویت وحدت و ترویج مکتب شهید سلیمانی دانست.

سردار محمدعلی نظری اظهار کرد: با توجه به اینکه کار در هفته مقاومت سنگین است، باید از الان برخی زیرساخت‌ها، هماهنگی‌ها و اجرای برنامه‌ها طرح‌ریزی و آماده شود

وی با اشاره به برگزاری مراسم پنج سال گذشته به شیوه مردمی با ایجاد موکب‌ها و استقبال بی‌نظیر، افزود: هر ساله حضور مردمی خودجوش و فعال در جای‌جای استان کرمان را شاهد بودیم و استفاده از این ظرفیت و فرصت بسیار ارزشمند یعنی هفته مقاومت، با عشق و علاقه‌ای که مردم نسبت به حاج قاسم عزیز دارند، می‌تواند به همگرایی و یکپارچگی مردم کمک کند.

محمدعلی طالبی استاندار کرمان نیز در این جلسه اظهار کرد: مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی را جلوه‌ای از انسجام و اتحاد همه دستگاه‌های استان و تعامل خوب آنها با گروه‌های مردمی می‌بینم که امیدوارم به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

وی افزود: این برنامه بهترین فرصت است برای تبیین جایگاه شهید سلیمانی، نه تنها به عنوان یک شخصیت، بلکه به عنوان یک الگو و مکتب. امیدوارم این مراسم سالگرد بتواند به خوبی روحیه اخلاص، مردمی بودن، ساده‌زیستی و مقاومت حاج قاسم را منعکس کند.

طالبی ضمن تاکید بر برگزاری برنامه‌های با کیفیت تصریح کرد: مراقب باشیم که فعالیت‌های موازی نداشته باشیم؛ فعالیت‌هایی که ممکن است زحمات یکدیگر را خنثی یا تکراری کنند. ارتباط مستمر دبیران کمیته‌ها با ستاد مرکزی بسیار مهم است.

استاندار کرمان اظهار کرد: در برنامه‌ریزی‌ها باید از ظواهر و شکل‌گرایی پرهیز کنیم. اولویت ما باید انتقال پیام و محتوای مکتب شهید سلیمانی باشد. به ویژه باید به برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و هنری با تاکید بر اثرگذاری بر نسل جوان توجه کنیم. همچنین ابعاد بین‌المللی برنامه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که شهید سلیمانی فراتر از یک شهید ملی، یک شهید بین‌المللی است و احتمالاً مهمانان خارجی خواهیم داشت.