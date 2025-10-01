پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از اجرای گسترده طرحهای نوسازی و بازسازی شبکه برق پایتخت خبر داد.
کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار به گزارش خبر گزاری صدا وسیما، گفت: «یکی از اولویتهای مهم ما تقویت زیرساختهای تامین برق در شهر تهران است و بر همین اساس، بیش از هزار کیلومتر از شبکه برقرسانی شهر در برنامه بازسازی و نوسازی قرار گرفته است.»
وی افزود: برنامههای عبور از پیک مصرف تابستان ۱۴۰۵ از هماکنون آغاز شده و هدفگذاری ما این است که پیش از شروع فصل گرم سال آینده، این هزار کیلومتر شبکه بازسازی شود.
به گفته کامبیز ناظریان، برای تحقق این برنامهها حدود ۵ همت سرمایهگذاری در حوزه نوسازی، توسعه و هوشمندسازی زیرساختهای برق شهر تهران انجام خواهد شد که میتواند به شکل چشمگیری به افزایش پایداری شبکه کمک کند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ همچنین درباره مدیریت مصرف امسال توضیح داد: اوج مصرف شبکه پایتخت در تابستان ۱۴۰۴ به حدود ۶۰۰۰ مگاوات رسید، اما با اجرای برنامههای مدیریت و کنترل مصرف، حدود ۱۰۰۰ مگاوات صرفهجویی شد و در نهایت پیک شبکه به حدود ۴۹۵۰ مگاوات کاهش یافت. اکنون با خروج وسایل سرمایشی از مدار، میزان مصرف به کمتر از ۴۰۰۰ مگاوات رسیده است.