به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ششمین شب شعر گریه‌های اروند با حضور شاعران شهرستان‌های ممسنی و رستم در سالن نور اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.

شاعران در این مراسم با موضوع ایثار و شهادت به شعر خوانی سروده‌های خود پرداختند.

کتاب سرود دریا اثری از خاطره کشکولی با موضوع نقش کلیمیان شیراز در دفاع مقدس هم در این مراسم رونمایی و در پایان این آیین از شاعران برگزیده با اهداء لوح سپاس و هدایا تجلیل شد.

همزمان با برگزاری شب شعر گریه‌های اروند ، نمایشگاه خوشنویسی با ۲۳ اثر از ۱۱ هنرمند خوشنویس شهرستان ممسنی در نگارخانه شولستان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ممسنی افتتاح شد و به مدت ۵ روز در معرض دید عموم قرار گرفت.