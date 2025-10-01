به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این اداره کل اعلام کرد که این سامانه از عصر امروز آغاز به فعالیت کرده و وزش باد نسبتا شدید با احتمال گرد و خاک و انتقال گرد و غبار از مناطق مجاور به استان و از فردا کاهش دما را به همراه خواهد داشت.

کاهش دید و کاهش کیفیت هوا، احتمال اختلال در تردد‌های جاده‌ای و احتمال تنش دمایی در محصولات کشاورزی پیش بینی شده است.

توصیه شده که زمان فعالیت فیزیکی در فضای باز به ویژه برای گروه‌های حساس جامعه کاهش یافته و در تردد‌های جاده‌ای هم احتیاط صورت گیرد.