رکورد تولید گاز در پالایشگاه سوم پارس جنوبی شکسته شد
مدیر پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی از ثبت رکورد تازهای در تولید گاز شیرین این پالایشگاه در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محمد شفیع موذنی اعلام کرد: در شش ماه نخست امسال بیش از ۹ میلیارد و ۳۵ میلیون مترمکعب استاندارد گاز شیرین در پالایشگاه سوم پارس جنوبی تولید شده است.
وی افزود: در همین مدت حدود ۵۰۴ هزار و ۳۵۰ تن الپیجی و نزدیک به ۹ میلیون بشکه میعانات گازی نیز تولید شده که این میزان تولید، حدود ۳ درصد بیشتر از تعهدات تعیینشده برای پالایشگاه بوده است.
مدیر پالایشگاه سوم پارس جنوبی تصریح کرد: با توجه به ضرورت تأمین پایدار گاز برای تولید برق در فصل گرم سال، با اجرای اقدامات اصلاحی و رفع نواقص عملیاتی سالهای گذشته، امکان دستیابی به حداکثر ظرفیت تولید فراهم شد.
او همچنین از اجرای بهموقع تعمیرات اساسی در واحدهای مختلف پالایشگاه خبر داد و گفت این اقدام برای تداوم تأمین پایدار گاز در فصل سرد سال اهمیت دارد.
پالایشگاه سوم پارس جنوبی یکی از ۱۳ پالایشگاه فعال در منطقه عسلویه است که وظیفه فرآورش گاز ترش استخراجی از میدان مشترک پارس جنوبی و تولید گاز شیرین برای شبکه سراسری را برعهده دارد.