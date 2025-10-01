پخش زنده
دورهمی مردمی «به افق فلسطین»، جمعه، ۱۱ مهر، در پارک آب و آتش تهران، برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت سالگرد طوفان الاقصی و دومین سالگرد تولد برنامه «به افق فلسطین»، دورهمی صمیمی «به افق فلسطین»، جمعه، ۱۱ مهر، از ساعت ۱۹ تا ۲۱، در پارک آب و آتش تهران برگزار می شود.
در این گردهمایی، بخشهای متنوعی همچون اجرای سرود، موسیقی و نمایش برای مخاطبان در نظر گرفته شده است و این مراسم بهصورت زنده از شبکه افق پخش می شود.
همچنین غرفههایی با محوریت موضوع مقاومت در محل برپایی برنامه ایجاد میشود تا بازدیدکنندگان ضمن حضور در این دورهمی، بتوانند از آنها بازدید کنند و با جلوههای مختلف مقاومت بیشتر آشنا شوند.