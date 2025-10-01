پخش زنده
امروز: -
صید ماهی در دریاچه سد مهاباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیرعامل تعاونی صید و صیادی مهاباد گفت: صید ماهی در دریاچه سد مهاباد پس از شش ماه تعطیلی، توسط اعضای این تعاونی آغاز شد.
جواد شاشانی افزود: با توجه به کاهش آب سد در مقایسه با سالهای قبل، این اقدام باعث افزایش کیفیت آب سد خواهد شد.
وی با بیان اینکه پیش بینی میشود امسال ۶۰ تا ۷۰ هزار تن ماهی از این دریاچه صید شود، خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته به دلیل رهاسازی گونه سوف که از سایر گونههای بومی تغذیه میکند، اکوسیستم دریاچه سد تغییر کرده، بنابراین همزمان با صید ماهی در این سد، طرح مبارزه با گونه سوف هم اجرا میشود.
مدیرعامل تعاونی صید و صیادی مهاباد اظهارداشت: به دلیل رهاسازی نشدن بچهماهی در داخل سد، میزان صید ماهی از سد مهاباد بسیار کاهش یافته و در طول سال به کمتر از ۵۰ تن رسیده است در حالی که در سالهای قبل ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن ماهی توسط اعضای تعاونی صید و صیادی مهاباد برداشت میشد
وی اظهارکرد: در دریاچه پشت سد مهاباد انواع ماهیهای بومی و غیربومی شامل زردماهی، سفید رودخانهای، کپور، آمور، سیمبرگ، سوف و فیتوفاک صید میشود.
شاشانی گفت: در اواخر فروردین هر سال به دلیل شروع فصل تخمریزی ماهیها عملیات صیادی متوقف میشود و اعضای این تعاونی در فصولی که صید ماهی صورت نمیگیرد، کار محافظت از دریاچه سد و مقابله با صیادان غیرمجاز را برعهده دارند.
وی اضافه کرد: در تعاونی صید و صیادی مهاباد ۴۱ نفر به طور مستقیم و ۲۰۰ نفر نیز به صورت غیرمستقیم اشتغال دارند.