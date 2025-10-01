نصب تندیس شهید بابایی در ورودی تهران
شهردار منطقه یک تهران گفت: شهید بابایی الگوی جاودانه شجاعت است و نصب تندیس این شهید بزرگوار در ورودی شهر تهران، پیمانی برای حفظ یاد و راه او است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،
هادی حق بین امروز در مراسم رونمایی از تندیس شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی که با حضور جمعی از مسئولان شهری و خانواده معظم شهید بابایی و جمعی از همرزمان و دوستداران ایشان در بزرگراه شهید بابایی ورودی بوستان یاس فاطمی برگزار شد با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، گفت: شهید بابایی یکی از برجستهترین الگوهای ایثار، شجاعت و ایمان در دوران دفاع مقدس بود و ما وظیفه داریم یاد و نام چنین اسطورههایی را برای نسلهای آینده زنده نگه داریم.
او افزود: نصب این تندیس در ورودی بوستان یاس فاطمی و در بزرگراه شهید بابایی به عنوان یکی از شریانهای اصلی و ورودی تهران اقدامی نمادین برای یادآوری ارزشهای دفاع مقدس و پاسداشت مقام شامخ شهداست.
حق بین تصریح کرد: این تندیس که با ارتفاع شش و نیم متر و پایهای به طول دو متر ساخته شده، در مجموع هشت و نیم متر ارتفاع دارد و از فلز و بتن گلاسه طراحی و اجرا شده است و بزرگترین تندیسی است که امکان نصب در این مکان را داشته و هدیهای است به روح بلند شهید بابایی و همه شهدای گرانقدری که امنیت و آرامش امروز کشور را مدیون خون پاک آنان هستیم.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران نیز گفت:شهرداری تهران همواره در تلاش است تا با اجرای برنامههای فرهنگی، اجتماعی و طرحهایی با موضوع شهر و شهادت فضا را برای انتقال مفاهیم معنوی و ارزشهای انقلابی به شهروندان و نسل جدید فراهم کند و بگوید شهر با وجود نام و المانهایی از شما زیباتر و دوست داشتنی است.
داود گودرزی خاطر نشان کرد: شهید بابایی نهتنها یک قهرمان ملی، بلکه نمادی از ایثارگری و ایمان راسخ بود و امروز جامعه ما و آیندگان بیش از هر زمان دیگری نیازمند چنین الگوهایی هستند و باید بدانند کشور چه مسیر پرتلاطمی را برای رسیدن به این آرامش و پیشرفت طی کرده است.