پیش از ورود به ورزش، زندگی بسیاری از توان‌یابان و نابینایان توان‌یاب با محدودیت‌ها و نگاه‌های ترحم‌آمیز پر بود؛ روزهایی که رویاها در دل خاموش می‌ماند و پرسش همیشگی این بود: "چطور می شود با این شرایط ادامه داد؟"

اما ورزش، نقطه عطفی شد که مسیر زندگی آن‌ها را تغییر داد. با اراده‌ای پولادین و گام‌هایی استوار، توان‌یابان و نابینایان توان‌یاب توانایی‌های پنهان خود را به جهان نشان دادند.

امروز همان جوانانی که روزی در حاشیه دیده می‌شدند، با ایستادن بر سکوی جهانی، پرچم کشور را به اهتزاز درآورده‌اند. مدال‌هایشان تنها فلزی درخشان نیست، نشانه‌ای است از قدرت انسان در عبور از محدودیت‌ها و تحقق رویاها.

پیام توان‌یابان و نابینایان توان‌یاب روشن است: هیچ مرزی برای انسان وجود ندارد جز آنچه خود باور کند.