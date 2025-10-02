به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یداله رحمانی در آیین یادواره شهدای فراجا و شهیدان روانکیش و شهید رشیدی‌خواه که شهریورماه امسال به درجه رفیع شهادت نائل شدند، با حضور خانواده‎های معزز این شهدا ، گفت: این مراسم به منظور پاسداشت مقام والای همه شهدای دوران انقلاب، دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، امنیت، سلامت، مقاومت و به ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر و شهیدان والامقام نیروی انتظامی که اخیراً به خیل عظیم شهدا پیوستند، برگزار شد.

رحمانی در این مراسم که آیت‌اله سید شرف الدین ملک‎ حسینی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و سردار سهام صالحی فرمانده نیرو انتظامی حضور داشتند، افزود: دولت با خدمت صادقانه به مردم و پیشبرد اهداف و سیاست‌های توسعه‌ای کشور، پرچم نظام جمهوری اسلامی ایران را در عرصه‌های بین‌المللی و جهانی برافراشته نگه داشته است.

وی خاطرنشان کرد: آرامش و آسایش امروز، مرهون فداکاری‌های شهداست و همه در هر جایگاه و مسئولیتی که هستیم باید از فرصت‌های پیش‌رو به بهترین شکل برای تحقق آرمان‌های بلند شهدا استفاده کنیم و این مسیر را ادامه دهیم.

رحمانی با تشکر از برگزار کنندگان این مراسم و خانواده‌های معزز شهدا، از نقش بنیاد شهید، نیروی انتظامی، نیروهای مسلح، سپاه قهرمان و ارتش مقتدر قدردانی کرد و گفت: همواره در صحنه‌های امنیتی برای حفظ تمامیت ارضی، تأمین امنیت کشور، مردم، سرمایه‌گذاری، کشاورزی و گردشگری ایستاده‌اند و شهدای فراوانی را در این راه به انقلاب تقدیم کرده‌اند.

رحمانی خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال این ارزش‌های ملی و مذهبی به نسل‌های آینده از طریق کتاب، مراسمات و ابزارهای مختلف روز، امری بسیار تأثیرگذار و از وظایف اصلی است تا بتوانیم در نهایت به تقویت وحدت ملی و امنیت پایدار کشور کمک کرده باشیم.

استاندار عنوان کرد: دشمنان به پشتیبانی آمریکا و متحدان غربی‌شان نیروهای ما را به شهادت رساندند.

وی تصریح کرد: آنان در خیال خود پنداشتند که با ایجاد دغدغه‌های اقتصادی می‌توانند مردم را از نظام جدا کنند، اما رهبری حکیمانه، مقاومت، همدلی و همراهی مردم با ایثارگری نیروهای مسلح سپاه نه تنها ذره‌ای از نقشه‌های شوم دشمن تحقق نیافت، بلکه این توطئه‌ها را به خودشان بازگرداند.

استاندار، هوشیاری نیروهای مسلح را عامل خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن خواند و گفت در جنگ ۱۲ روزه اخیر، شاهد بودیم سپاه، ارتش و نیروی انتظامی محکم و استوار ایستادند و در کوتاه‌ترین زمان، امنیت کامل برقرار شد.

رحمانی عنوان کرد با همدلی مردم می‌توانیم نارسایی‌ها را برطرف، اختلافات احتمالی را کنار بگذاریم و تمام انرژی خود را برای خدمت‌رسانی به مردم و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در همه بخش‌ها بکار گیریم.

استاندار اظهار داشت: اگر چه در برخی شاخص‌ها نسبت به میانگین کشوری عقب‌تر هستیم، اما با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و تأثیرگذاری که برای استان داریم گام‌های بلندی در مسیر توسعه برداشته خواهد شد.