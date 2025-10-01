به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در فرودگاه یاسوج در جمع خبرنگاران کهگیلویه و بویر احمد را سرزمینی جذاب و سرشار از قابلیتهای کردشگری توصیف کرد و گفت: در این سفر علاوه بر ابلاغ سلام رییس جمهور به مردم استان از نزدیک ظرفیتهای گردشگری استان بررسی میشود .

صالحی امیری افزود: در نشست با مسئولان محلی فرصتهای سرمایه گذاری در استان بررسی و تدابیر لازم برای کمک به شکوفایی انها اتخاذ می شود.

وی در در جمع آفرود بازان دستور اجرای مسابقات ملی اتومبیلرانی برای شادی و نشاط در کهگیلویه و بویراحمد را صادر کرد و گفت: مردم احتیاج به شادی و نشاط دارند. به اعتقاد من باید ظرفیت‌ها را بالا ببریم و مردم را درک کنیم و زیبایی‌های این استان به مردم به ویژه جوانان معرفی شود.