به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در مراسمی با حضور رضا انصاری معاون وزیر صمت، مرکز نوآوری گیاهان زینتی در روستای اسدالله آباد سرخ رود محمودآباد به بهره‌برداری رسید.

این مرکز با هدف توسعه تولیدات نوین در حوزه گل و گیاهان زینتی و کارآفرینی برای جوانان تاسیس شده است.

افتتاح یک واحد تولیدی با حضور معاون وزیر صمت در شهرک صنعتی شهدای محمود آباد

فاز توسعه شرکت لارین لبن آلیما با حضور انصاری معاون وزیر صمت، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران، رئیس خانه صنعت و معدن مازندران، فرماندار محمود آباد و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی در شهرک صنعتی شهدای محمودآباد افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران پس از بازدید از بخش‌های مختلف این واحد تولیدی و خط تولید انواع پنیر و کره با مدیرعامل و کارکنان آن به گفت‌و‌گو پرداخت.

انصاری با بررسی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این واحد تولیدی، از نزدیک در جریان مسائل و چالش‌های موجود قرار گرفت و برای رفع برخی موانع، راهکار‌ها و دستورات لازم را صادر کرد.

لازم به ذکر است فاز توسعه شرکت لارین آلیما پارس در زمینه تولید انواع کره با سرمایه گذاری ۳۰۰۰ میلیارد ریال، در زمینی به مساحت ۹۰۰۰ مترمربع در شهرک صنعتی شهدای محمود آباد، برای ۳۰۰ نفر اشتغال‌زایی کرده است.

در جریان سفر انصاری معاون وزیر صمت به مازندران پروژه احداث ۸ واحد صنایع کارگاهی در شهرک صنعتی شهدای محمودآباد افتتاح شد.

آیین افتتاح پروژه عمرانی صنایع کارگاهی با حضور رضا انصاری معاون وزیر صمت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران، رئیس خانه صنعت و معدن مازندران، و جمعی از مسئولین و کارآفرینان در شهرک صنعتی شهدای محمودآباد برگزار شد.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه با وجود محدودیت منابع؛ با جدیت پروژه‌های زیرساختی در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی را در دست اقدام داریم.

انصاری افزود: برای احداث سالن‌های صنایع کارگاهی در قالب ۸ سالن ۲۵۰ متر مربعی مبلغ ۲۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی همچنین بیان داشت: به طور یقین تقویت، رونق و گسترش صنایع کوچک به توسعه صنعتی، توزیع عادلانه درآمد، اشتغال زایی و افزایش ارزش افزوده کشور کمک می‌کند.

با حمایت شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران، مرکز نوآوری کشت بافت خوشه گل و گیاه آمل و محمودآباد افتتاح شد

با حضور معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مرکز نوآوری کشت بافت خوشه گل و گیاه زینتی آمل و محمودآباد در منطقه وازیک محمودآباد افتتاح و رسماً آغاز به کار کرد.

رضا انصاری در این در مراسم گفت: این مجموعه تخصصی که با حمایت شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران تجهیز شده یکی از شرکت‌های موفق و دانش بنیان می‌باشد که با در اختیار داشتن پروتکل تولید و تکثیر حداقل ۲۶ گونه گیاهی خدمات تخصصی خود را به اعضای خوشه گل و گیاهان زینتی آمل و محمول آباد که شامل بیش از ۵۰۰ واحد گلخانه‌ای فعال می‌شود، ارائه می‌دهد.

مدیرعامل ایزیپو افزود: افتتاح این مرکز گامی مهم در راستای توسعه فناوری و دانش بنیان کردن صنعت کشاورزی و گلخانه‌ای استان مازندران محسوب می‌شود.

لازم به ذکر است شرکت دانش بنیان زیست فناوران سروین با سرمایه گذاری ۳۵ میلیاردی و ظرفیت تولید ۳۶۰ هزار گیاهچه در سال و اشتغال ۱۰ نفر با تکیه بر فناوری نوین کشت بافت گیاهی که با استفاده از یک بخش کوچک از گیاه امکان تکثیر انبوه گیاهان سالم یکنواخت و عاری از هرگونه بیماری و آلودگی را فراهم می‌سازد، آغاز به کار نموده که علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه‌ها و مصرف سموم، کیفیت و ماندگاری محصولات را افزایش داده و بستر مناسبی برای توسعه صادرات فراهم می‌سازد.