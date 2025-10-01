طرح جامعی برای تجهیز ۴۳ مدرسه منطقه کدکن به سیستم‌ های هوشمند آموزشی و تأمین اقلام ورزشی استاندارد با هزینه ۱۰ میلیارد ریال به اجرا درآمد.

محمدتقی برهانی افزود: مدارس منطقه کدکن با نزدیک به ۲۹۰۰ نفر دانش آموز از مزایای این طرح بهره‌ مند خواهند شد.