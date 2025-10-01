تجهیز مدارس کدکن به فناوری روز و امکانات ورزشی
مدارس بخش کدکن تربت حیدریه به تجهیزات ورزشی و سیستم های هوشمند مجهز شدند.
، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره آموزش و پرورش بخش کدکن تربت حیدریه گفت: در راستای تحقق عدالت آموزشی و ارتقای شاخص های سلامت، طرح جامعی برای تجهیز ۴۳ مدرسه منطقه کدکن به سیستم های هوشمند آموزشی و تأمین اقلام ورزشی استاندارد با هزینه ۱۰ میلیارد ریال به اجرا درآمد.
محمدتقی برهانی افزود: مدارس منطقه کدکن با نزدیک به ۲۹۰۰ نفر دانش آموز از مزایای این طرح بهره مند خواهند شد.
وی اضافه کرد: هوشمندسازی مدارس، فرصت های یادگیری نوینی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد و آنان را برای زندگی در دنیای دیجیتال آماده می سازد، از سوی دیگر، تأمین تجهیزات ورزشی مناسب، زمینه ساز پرورش نسلی سالم و با نشاط خواهد بود.