مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور پسماند و ضایعات کشاورزی گفت: در حال حاضر میزان ضایعات محصولات کشاورزی در کشورمان از زمان تولید تا برداشت و توزیع و مصرف ۳۰ است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عادل میر مجیدی این میزان ضایعات محصولات کشاورزی را غیر قابل تحمل دانست و افزود: این هدر رفت امنیت غذایی کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.
وی با بیان این که این هدر رفت به معنای اتلاف ۳۰ درصد نهاده ها، سم، کود، آب و نیروی انسانی است، اضافه کرد: براساس سند ملی امنیت غذایی دانش بنیان، ضایعات کشاورزی لازم است تا سال ۱۴۱۱ به ۱۵ درصد کاهش یابد.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی افزود: یکی از راهکارها برای حل این مشکل تمرکز بر تجارسازی طرحهای پژوهشی است که در دانشگاههای کشور اجرا میشود.
میرمجیدی تاکید کرد: تمام تلاش خود را برای اتصال طرحهای پژوهشی و صنعت مواد غذایی به کار خواهیم گرفت تا در مسیر کاهش ضایعات محصولات کشاورزی گام برداریم.