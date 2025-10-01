وی تصویربرداری دقیق وتشخیص زودهنگام تومور وپرتودهی کم وایمنی بالا را از مزایای این دستاورد بیان کردوگفت: پیش از این برای تشخیص این بیماری از ید۱۳۱ استفاده میشد که به علت ماهیت تشعشعات برای کودکان وخانواده هایشان عوارض بالایی بدنبال داشت.

این دانشمند گفت: طول عمر رادیو داروی ۱۳۱، ۸روز است، اما ید ۱۲۳ MIBG، سیزده ساعت است.