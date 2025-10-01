تولید رادیو داروی ید ۱۲۳ به همت دانشمندان صنعت هستهای درکرج
دانشمندان صنعت هستهای درکرج موفق به تولید رادیو داروی ید ۱۲۳ MIBG برای تشخیص بیماری نوروبلاستوما شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
کارشناس پژوهشگاه علوم و فنون هستهای گفت: نوروبلاستوما یکی از شایعترین سرطانهاست که در سلولهای عصبی کودکان زیر پنج سال رشد میکند و باعث تومور در بدن میشود. وقتی این سلولها از کنترل خارج شوند و رشدشان زیاد شود، میتوانند به صورت توده یا تومور در قسمتهای مختلف بدن بهویژه در غدد فوق کلیوی (بالای کلیهها) یا در امتداد ستون فقرات ظاهر شوند.
وی تصویربرداری دقیق وتشخیص زودهنگام تومور وپرتودهی کم وایمنی بالا را از مزایای این دستاورد بیان کردوگفت: پیش از این برای تشخیص این بیماری از ید۱۳۱ استفاده میشد که به علت ماهیت تشعشعات برای کودکان وخانواده هایشان عوارض بالایی بدنبال داشت.
این دانشمند گفت: طول عمر رادیو داروی ۱۳۱، ۸روز است، اما ید ۱۲۳ MIBG، سیزده ساعت است.