صالحی امیری به منظور شرکت در آیین افتتاحیه نخستین جشنواره سیب و دومین جشنواره انگور به سی سخت سفر کرد.

سفر وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به سی سخت

سفر وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به سی سخت

در گلزار شهدای سی سخت حاضر با اهدای گل به روان پاک شهیدان دورود فرستاد . به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با سفر به شهرستان دنا

صالحی امیری از نمایشگاه دستاوردهای میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در شهرستان دنا بازدید کرد.

وی سپس در آیین افتتاحیه نخستین جشنواره سیب و دومین جشنواره انگور سی‌سخت حضور خواهد یافت؛ جشنواره‌ای که در راستای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و صنایع‌دستی منطقه برگزار می‌شود.

در ادامه، صالحی‌امیری دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان، حضور در نشست شورای اداری و همچنین نشست با فعالان بخش خصوصی را در دستور کار دارد؛ نشست‌هایی که بناست به بررسی راهکارهای توسعه پایدار گردشگری و سرمایه‌گذاری در بخش میراث فرهنگی استان اختصاص یابد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، روز دوم سفر وزیر به بازدیدهای میدانی اختصاص یافته است؛ از جمله بنای تاریخی امام‌زاده علی(ع)، باغ چشمه بلقیس چرام و همچنین بافت تاریخی دهدشت که از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری و میراثی استان به شمار می‌روند.