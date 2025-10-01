به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی درآیین تجلیل از سفید پوشان مدافع سلامت گفت: مرکز فوریت‌های پزشکی بانوان در مهاباد راه اندازی می‌شود.

فرزین رضا زاده افزود: در برنامه آزمون استخدامی که انجام شد ۴ نفر پرسنل شامل ۲ نفر تکنسین و ۲ نفرکارشناس به پرسنل مهاباد اضافه خواهد شد.

وی با بیان اینکه مهاباد دومین شهر استان از نظر تعداد عملیات‌های اورژانسی است، تصریح کرد: ۱۵ دستگاه آمبولانس در مهاباد داریم که ۹ دستگاه آن فعال است و ۳ دستگاه پشتیبان هستند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی اظهارداشت: با راه اندازی مرکز فوریت‌های پزشکی بانوان یک دستگاه آمبولانس آنجا مستقر خواهد شد و یک دستگاه آمبولانس هم در پایگاه شماره پنج بکار گرفته خواهد شد.

تجلیل از خیرین سلامت، معرفی آقای محسن رسولی به عنوان مسئول جدید فوریت‌های پزشکی مهاباد و قدردانی از آقای خلیل پور مسئول سابق این بخش هم از دیگر ویژه برنامه‌های این مراسم بود.