مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت:شاخص نرخ مشارکت اقتصادی در زنجان وضعیت ویژه‌ای دارد. طبق گزارش‌های رسمی، این شاخص در بهار امسال به ۴۹/۶ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ طیب جعفری با بیان اینکه بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در بهار سال ۱۴۰۴، نرخ بیکاری در استان زنجان ۶/۱ درصد اعلام شده است، گفت: این رقم در مقایسه با بهار سال ۱۴۰۳ کاهش داشته و نشان‌دهنده بهبود نسبی شرایط بازار کار در استان است.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ بیکاری به معنای افزایش فرصت‌های شغلی و جذب نیروی کار بیش‌تر است که می‌تواند هم از منظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی آثار مثبتی برای استان به همراه داشته باشد، افزود: این روند بیانگر آن است که سیاست‌ها و برنامه‌های اجرا شده در حوزه اشتغال توانسته‌اند اثرگذار باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به اینکه از سوی دیگر، شاخص نرخ مشارکت اقتصادی در زنجان وضعیت ویژه‌ای دارد. طبق گزارش‌های رسمی، این شاخص در بهار امسال به ۴۹/۶ درصد رسیده است، بیان کرد: عددی که زنجان را در رتبه نخست کشور از نظر نرخ مشارکت اقتصادی قرار داده است.

وی گفت: مشارکت اقتصادی نشان‌دهنده میزان حضور فعال جمعیت در بازار کار است و بالا بودن این نرخ به معنای فعال‌تر بودن جامعه در فرآیندهای تولید و اشتغال محسوب می‌شود.

جعفری با بیان اینکه چنین ظرفیتی فرصتی ارزشمند برای توسعه استان به شمار می‌آید، زیرا نشان می‌دهد که نیروی انسانی استان تمایل و آمادگی لازم برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی را دارد، ادامه داد: با وجود این باید توجه داشت که تحقق اهداف اشتغال‌زایی و مدیریت بازار کار نیازمند نظام دقیق ثبت و پایش اطلاعات است.

وی گفت: عملکرد دستگاه‌های متولی ایجاد اشتغال معمولاً بر اساس ثبت و رصد کامل اطلاعات افراد جویای کار و فرصت‌های شغلی سنجیده می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با تأکید بر اینکه وضعیت بازار کار استان زنجان در بهار امسال، ترکیبی از نشانه‌های امیدوارکننده مانند کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی را به نمایش می‌گذارد، گفت: پایداری این روند نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، حمایت‌های مستمر و تقویت زیرساخت‌های اشتغال است.