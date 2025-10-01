معاون توسعه و مدیریت وزارت بهداشت از روند اجرایی طرح توسعه بیمارستان حجت کوه‌کمری و احداث بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی شهرستان مرند بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی طاهر موهبتی در خصوص طرح توسعه بیمارستان حجت کوه کمری گفت: طرح توسعه این بیمارستان با هدف افزایش ۱۰۴ تخت بیمارستانی پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد داشته و تا دهه فجر سال جاری این بیمارستان تجهیز و آماده بهره برداری خواهد شد.

وی با اشاره به فعال بودن کامل طرح احداث بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی مرند گفت: این طرح در جبهه‌های مختلف در حال اجرا است و بر اساس قرارداد نخست، اسکلت‌بندی مرحله اول باید تا اسفند ۱۴۰۵ به اتمام برسد که خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه تأخیری در روند کار وجود نداشته است.

موهبتی با تأکید بر نبود مشکل اعتباری در اجرای این طرح افزود: همه اعتبارات مورد نیاز پروژه تأمین شده است و برای ادامه روند اجرایی نیز از ظرفیت‌های مولدسازی، بودجه‌های دولتی و همچنین مشارکت خیران در تأمین مالی بیمارستان استفاده خواهیم کرد

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تخصیص بودجه این طرح گفت: برای آغاز طرح احداث بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی مرند مبلغ ۳۲۵ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و تخصیص یافته است.

عزت الله حبیب زاده ادامه داد: هم‌اکنون این طرح در پنج فضای کاری و با به‌کارگیری ۱۰۰ کارگر فعال است و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، اسکلت‌بندی پروژه طی ۱۴ ماه آینده به پایان خواهد رسید.