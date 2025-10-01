پنجمین اجلاس ملی انقلاب و مهدویت هشتم و نهم بهمن ماه به میزبانی هرمزگان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، نمایده ولی فقیه در هرمزگان در نشست شورای سیاستگذاری بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (ع) استان گفت: ۱۵۰ شخصیت شاخص و محقق حوزه مهدویت در این اجلاس حضور می‌یابند.

آیت الله عبادی زاده با دعوت اقشار مختلف مردم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این اجلاس علمی افزود: ایجاد ۳۱۳ کانون مهدویت در استان هدفگذاری شده است.

معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش بنیاد نیز گفت: این اجلاس با چهار محور انقلاب اسلامی، خانواده و تمدن نوین اسلامی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام نصوری افزود: جامعه نخبگان باید در خصوص مهدویت کار کنند تا یک خانواده مهدوی را به جامعه تحویل دهیم.

وی گفت: تاکنون ۱۵۰ مقاله به دبیرخانه این اجلاس ارسال شده و علاقمندان تا ۹ دی ماه فرصت دارند مقالات خود را به سایت مهدویت دات آی آر ارسال کنند.

بیشتر بخوانید: تشکیل۱۱۳ کانون مردمی مهدوی در هرمزگان

معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش بنیاد افزود: بعد از ارزیابی سه مقاله برتر شناخته می‌شوند و سه نفر هم شایسته تقدیر می‌شوند.

رئیس دفتر بنیاد و مدیرکل حراست بنیاد مهدویت نیز گفت: باید در حوزه مهدویت کار‌های ماندگار و ریشه در استان صورت گیرد.

آخوندزاده افزود: بکارگیری تجربیات اجلاس‌های گذشته، روش‌های نو وخلاقانه برای دعوت، توجه ویژه به نسل جدید، خانواده‌ها و اقشار مختلف جامعه و ظرفیت آنان و هم افزایی دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شود.

مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) هرمزگان نیز گفت: علاقمندان می‌توانند مقالات، پایان نامه‌ها و پژوهش‌های خود را وبگاه بنیاد بارگزاری کنند.

رضایی زارعی افزود: برگزاری صد پیش نشست با حضور اساتید برجسته و سه همایش استانی از برنامه‌های همایش است.

از آبان ماه نیز نشست‌های استانی برگزار می‌شود.

وی گفت: از ابتدای امسال شمار کانون‌های مهدویت از ۸۹ به۱۵۰ کانون افزایش یافته است.

مدیرکل صداوسیما مرکز خلیج فارس نیز گفت: صدا و سیما آمادگی تهیه برنامه‌های کوتاه با هدف تبیین مقالات برای آشنایی بیشتر مردم با مباحث علمی حوزه مهدویت را دارد.

محسن رئیسی با اشاره به همزمانی دهه فجر و نیمه شعبان افزود: از آغاز دهه فجر تا ۲۲ بهمن ۲۲ جشن با محوریت مهدویت پوشش داده می‌شود.

در پایان احکام مسئولان کمیته‌های پنجمین اجلاس انقلاب و مهدویت اعطاء و از پوستر آن رونمایی شد.