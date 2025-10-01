مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، در جمع مدیران شرکت آب منطقه‌ای تهران خواستار برگزاری منظم جلسات ماهانه ستاد شرایط اضطراری و توجه به ظرفیت‌های اساسنامه ابلاغی شد.

به گزارش خبر گزاری صدا وسیما، نشست ستاد مدیریت شرایط اضطراری شرکت آب منطقه‌ای تهران، با حضور مهدی جهانیان مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، راما حبیبی جانشین ستاد مدیریت شرایط اضطرار، غلامحسین محمدی دبیر ستاد و رییس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و جمعی از مدیران و کارشناسان برگزار شد.

مهدی جهانیان گفت: ارتقای توانمندی‌ها در حوزه جنگ الکترونیک و توجه ویژه به پدافند سایبری یک ضرورت است و باید در دستور کار قرار گیرد.» وی همچنین اعلام کرد: «در شرایط اضطراری، پیامک‌های ارسالی به‌عنوان ابلاغ رسمی تلقی خواهد شد.»

مدیرکل دفتر مدیریت بحران، برگزاری منظم جلسات ماهانه ستاد شرایط اضطراری را اقدامی مهم برای ارتقای آمادگی دانست و تأکید کرد این نشست‌ها نباید صرفاً به زمان وقوع بحران محدود شود.

در ادامه، راما حبیبی جانشین ستاد مدیریت شرایط اضطرار نیز گفت: پدافند غیرعامل در شرایط کنونی کشور چراغ راه کاهش آسیب‌پذیری است و با برگزاری جلسات تخصصی و بازدید‌های ارزیابان سازمان پدافند، بسیاری از چالش‌های پیش‌ِرو شناسایی و اقدامات لازم برای رفع آنها آغاز شده است.

وی افزود: پدافند غیرعامل همواره در اولویت برنامه‌های شرکت بوده و در تخصیص اعتبارات جایگاه ویژه‌ای دارد. همچنین اساسنامه ابلاغی ظرفیت ارزشمندی برای پیشبرد اهداف این حوزه ایجاد کرده است.

غلامحسین محمدی دبیر ستاد مدیریت شرایط اضطراری نیز از تحقق بخش عمده‌ای از اعتبارات پدافند غیرعامل در سال ۱۴۰۳ خبر داد و با اشاره به برخی ابهامات در خصوص ماده ۱۹ اساسنامه سازمان پدافند، خواستار همکاری بیشتر برای اجرایی‌سازی توافق‌نامه پدافند غیرعامل در سال ۱۴۰۴ شد.