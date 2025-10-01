فرماندار هویزه گفت: اعتبار پیش‌بینی شده برای بهسازی و تعمیر شبکه آبرسانی هویزه یکصد میلیارد ریال است تا به سرعت اقدامات لازم برای بهبود شبکه فرسوده آبرسانی این شهرستان انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس پورعاطف بیان کرد: تاسیسات آبرسانی هویزه دچار فرسودگی شدید است و متاسفانه در سال‌های اخیر اقدامات خوبی برای بهسازی این شبکه انجام نشده است، یکی از برنامه‌های با اولویت این شهرستان بهسازی تاسیسات آبرسانی است.

وی گفت: به دلیل فرسودگی شبکه آب هر لحظه امکان ترکیدگی لوله و قطع شدن آب شهرستان وجود دارد و به همین دلیل پیگیری خوبی در استان انجام شد تا به سرعت پیمانکار برای بازسازی کامل تاسیسات آبرسانی هویزه ورود کند.

پورعاطف ادامه داد: تعمیرات تاسیسات آبرسانی در کارگاه انجام خواهد شد و هدف اصلی اجرای این طرح تامین آب سالم و پایدار آشامیدنی برای هویزه است، با این اقدام ایمنی و بهداشت آب شهرستان ارتقا خواهد یافت.

شهرستان هویزه با بیش از ۳۰ هزار نفر جمعیت در غرب خوزستان قرار دارد.