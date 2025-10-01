پخش زنده
استان اصفهان جایگاه نخست کشور را در جذب سرمایه گذاری در حوزه گردشگری دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره سرمایه گذاری و امور طرحهای اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان استان اصفهان گفت: با تصویب ۲۲ طرح سرمایهگذاری در حوزه گردشگری به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان، جایگاه نخست کشور را در جذب سرمایهگذاریهای این بخش به خود اختصاص داده است.
محمدرضا اکبری افزود: این موفقیت نشان از عزم جدی مدیریت استان برای توسعه زیرساختهای گردشگری و جذب سرمایههای داخلی و خارجی است.
وی ادامه داد: براساس ماده ۲۷ قانون تامین مالی، اصفهان توانسته است با این حجم از طرح ها، بالاترین رتبه را در میان استانهای کشور کسب کند و این موفقیت در حالی حاصل شد که استان اصفهان به عنوان قطب گردشگری کشور شناخته شده و سال گذشته نیز اعتبار ملی قابل توجهی معادل ۶/۶ میلیون میلیارد تومان در حوزه زیرساختهای گردشگری جذب کرده است.
اکبری، میراث اصفهان را موفق به جذب ۱۰۰ درصدی اعتبار در اجرای طرحهای میراثی دانست و افزود: از میان طرحهای بزرگ ملی که در کمیته بودجه وزارتخانه بررسی قرار شده، ساماندهی جاده کویر مرنجاب به ارزش ۵۰ میلیارد تومان، یکی از طرحهای شاخصی است که در دست اقدام قرار دارد.
وی تاکید کرد: در حوزه تسهیلات و اعتبارات استانی نیز، اصفهان در رتبه سوم کشوری قرار دارد. همچنین میزان اعتبارات تخصیص یافته از سوی استان برای حوزه گردشگری، هشت درصد است، و امیدوارم که این میزان با موافقت مسئولان به ۱۵ درصد افزایش یابد تا شاهد تحولات چشمگیرتری در این صنعت باشیم.
رئیس اداره سرمایه گذاری و امور طرحهای استان اصفهان تاکید کرد: طرح جامع گردشگری استان اصفهان به تصویب رسیده و مطالعات لازم برای ساماندهی منطقه شرق استان، به ویژه محور کویر و منطقه نارنجها، در حال انجام است تا این منطقه به عنوان یکی از جاذبههای گردشگری بینالمللی معرفی و توسعه یابد. این اقدامات نشاندهنده نگاهی جامع به توسعه گردشگری پایدار و بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی استان است.