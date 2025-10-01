پخش زنده
معاون فنی و مهندسی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر با اشاره به اجرای ۳۱ طرح بهینهسازی در کشور، تعویض کولرهای آبی کمبازده و کولرهای پنجرهای گازی با نمونههای پربازده را بخشی از برنامههای این سازمان اعلام کرد.
علیرضا پرنده مطلق معاون فنی و مهندسی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر در گفتگو با خبرنگار خبر گزاری صدا وسیما، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۲۱۳۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در مدار تولید قرار دارد و روند توسعه این نیروگاهها بهگونهای است که تقریباً هر هفته بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار میشود.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی در سرمایهگذاری این پروژهها گفت: بخشی از نیروگاهها توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی احداث شده و بخشی نیز از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین مالی شده است.
معاون برنامهریزی ساتبا تأکید کرد: با توجه به تأمین کالا و آمادهسازی سایتها، امیدواریم پیش از پایان سال به هدف ۷۰۰۰ مگاوات برسیم.
پرنده مطلق در ادامه با اشاره به ضرورت بهینهسازی مصرف برق افزود: برای آنکه در سالهای آینده با قطعی برق و ناترازی مواجه نشویم، علاوه بر احداث نیروگاه باید به مصرف بهینه توجه کنیم. در همین راستا ساتبا ۳۱ طرح بهینهسازی را در چهار ساختار اصلی از جمله روشنایی معابر کشور در دست اجرا دارد.
وی از اجرای طرح تعویض کولرهای آبی کمبازده خبر داد و گفت: در حال حاضر یک سرمایهگذار با تعویض ۴۰ هزار دستگاه کولر آبی اقدام کرده است. بر اساس برآوردها حدود ۲۰ میلیون دستگاه کولر آبی در کشور وجود دارد که میتوان آنها را با موتورهای پربازده جایگزین کرد. این فرآیند بر اساس ظرفیت تولید داخلی موتورهای کولر برنامهریزی شده و با اعلام آمادگی سرمایهگذاران، اقدامات عملی انجام خواهد شد.
معاون برنامهریزی ساتبا همچنین به موضوع تعویض کولرهای پنجرهای گازی با کولرهای راندمان بالا و اجرای طرحهای بهینهسازی در صنایع اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۳۱ طرح فعال با ظرفیت ۶۳۹ مگاوات در کشور در حال اجراست.