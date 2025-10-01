به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی نوجوانان و جوانان دختر کشور سال ۱۴۰۴ از پنجم تا دهم مهر به میزبانی بناب در آذربایجان شرقی پیگیری می‌شود.

بر این اساس، مرحله مقدماتی مسابقات گروه سنی زیر ۲۰ سال که از سه‌شنبه هشتم مهر با حضور ۱۴ تیم در چهار گروه مقدماتی آغاز شده بود، امروز (چهارشنبه نهم مهر) با معرفی هشت تیم برتر به پایان رسید.

تیم‌های منطقه آزاد قشم، آذربایجان شرقی یک، هرمزگان دو، آذربایجان شرقی چهار، یزد، مازندران، هرمزگان یک و گلستان به مرحله حذفی این رقابت‌ها صعود کردند تا در ادامه مسابقات برای کسب مقام قهرمانی در مرحله حذفی به مصاف یکدیگر بروند.

نتایج کامل پنج دیدار باقی مانده مرحله مقدماتی به قرار زیر است:

منطقه آزاد قشم ۲ – زنجان صفر (۲۱ بر ۸ و ۲۱ بر ۹)

خراسان رضوی (۱) صفر – هرمزگان (۲) ۲ (۷ بر ۲۱ و ۶ بر ۲۱)

یزد ۲ – آذربایجان شرقی (۲) صفر (۲۱ بر ۱۹ و ۲۱ بر ۱۳)

خراسان رضوی (۲) ۲ – آذربایجان شرقی (۳) صفر (۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۸)

گلستان صفر – هرمزگان (۱) ۲ (۱۹ بر ۲۱ و ۱۸ بر ۲۱)

مرحله نخست حذفی این رقابت‌ها عصر امروز برگزار می‌شود.