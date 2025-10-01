به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به منظور تقویت پیوند میان صنعت و دانشگاه و با رویکرد حمایت از پژوهش‌های مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان، امکان ثبت تقاضا‌های پژوهشی مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان تا پایان دی‌ ذیل فراخوان «برنامه حمایت از پژوهش‌های عمیق در فناوری‌های پیشران» فراهم شده است .

مخاطب این برنامه، همه انواع شرکت‌های دانش‌بنیانی هستند که می‌خواهند با هدف تولید محصولات نسل جدید، نیاز پژوهشی خود را به پژوهشگران مؤسسات علمی (دانشگاه و پژوهشگاه) برون‌سپاری کنند و این حمایت به واسطه مشارکت مالی بنیاد ملی علم و شرکت متقاضی به پژوهشگر منتخب اعطا خواهد شد.

شرکت‌های متقاضی و مجریان می توانند مسائل و چالش‌های خود را با ایمیل hatamkhani.a@insf.org در میان بگذارید و یا برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۸۲۱۶۱۱۵۰ تماس بگیرند.