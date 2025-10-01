سهم تأمین آب شرب اراک از سد کمال صالح به ۳۰۰ لیتر در ثانیه کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل آب منطقه ای استان مرکزی به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: با تداوم خشکسالی ها ذخیره آب دو سد بزرگ استان به کمترین میزان خود رسیده، به طوری که سد الغدیر ساوه ۱۷ و نیم و سد کمال صالح تنها ۱۳ میلیون ذخیره آب دارد که این حجم از آب غیر قابل برنامه ریزی سد است.
اسدی افزود: سال گذشته سهم تأمین آب شرب اراک از محل سد کمال صالح هزار و ۲۰۰ لیتر برثانیه بود که این میزان با کاهش منابع آبی به ۳۰۰ لیتر در ثانیه رسیده است.