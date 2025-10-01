به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل آب منطقه ای استان مرکزی به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: با تداوم خشکسالی ها ذخیره آب دو سد بزرگ استان به کمترین میزان خود رسیده، به طوری که سد الغدیر ساوه ۱۷ و نیم و سد کمال صالح تنها ۱۳ میلیون ذخیره آب دارد که این حجم از آب غیر قابل برنامه ریزی سد است.

اسدی افزود: سال گذشته سهم تأمین آب شرب اراک از محل سد کمال صالح هزار و ۲۰۰ لیتر برثانیه بود که این میزان با کاهش منابع آبی به ۳۰۰ لیتر در ثانیه رسیده است.