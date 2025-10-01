

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: ماموران پلیس هنگام گشت‌زنی شبانه به یک خودرو با دو سرنشین مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر دستور ایست دادند، اما متهمین با بی توجهی به هشدار ایست پلیس اقدام به فرار کردند.



سرهنگ داداش تبارافزود: ماموران در تعقیب و گریز موفق به متوقف کردن خودرو و بازداشت دو سرنشین آن شدند و آنها را جهت بررسی بیشتر به کلانتری مربوطه منتقل می‌کنند.

فرمانده انتظامی بابل گفت: طی اقدامات پلیسی در دایره تجسس، متهمین به ۱۱ فقره سرقت اعم از خودرو و محتویات داخل آن، منازل خالی از سکنه و ویلایی اعتراف می‌کنند.

او ادامه داد: پس از بررسی صورت گرفته در خصوص هویت این دو شخص مشخص گردید آنها جدای این سرقت‌ها ۶ مرتبه دیگر هم سابقه سرقت داشتند.

سرهنگ داداش تبار با هشدار به برهم زنندگان نظم و امنیت شهری، گفت: خط قرمز پلیس برقراری امنیت شهروندان است و با افرادی که قصد عبور از این خط قرمز را دارند با قاطعیت برخورد خواهد شد.