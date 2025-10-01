اجرای طرح بازرسی از انبارها و مبارزه با احتکار کالا در بوشهر
سرپرست معاونت بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت استان بوشهر از اجرای طرح نظارتی پایش و بازرسی از انبارها و مبارزه با احتکارکنندگان ۵۵ قلم کالای مشمول در سطح استان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ محمدحسن اسماعیل پور گفت: با توجه به دستور مقام عالی وزارت صمت در خصوص ضرورت نظارت بر انبار کالاها و صحت سنجی موجودی کالا در انبارها، طرح نظارتی استانی پایش و بازرسی از انبارهای استان باهدف مبارزه با احتکار کالا با همکاری دستگاههای نظارتی مرتبط در سطح استان اجرا میشود.
وی افزود: در اجرای این طرح با راهاندازی گروههای تخصصی و گشتهای مشترک با حضور میدانی نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی و با رویکرد پیشگیری از بروز هرگونه اخلال در نظام اقتصادی، بازار استان زیر رصد بازرسان این اداره کل قرار خواهد گرفت.
سرپرست معاونت بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت استان عنوان کرد: این طرح با هدف کنترل هدفمند بازار، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از احتکار ۵۵ قلم کالا شامل انواع کالای اساسی (نظیر برنج، شکر، روغن و گوشت)، لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی، محصولات پتروشیمی، تلفن همراه، انواع کالای دخانی، لاستیک خودرو سبک و سنگین، شیر خشک اطفال و صنعتی، سیمان خاکستری انواع مواد شوینده و ... اجرا میشود.
وی تاکید کرد: کلیه واحدهای صنفی مکلفند اطلاعات کالاها، به ویژه ورود و خروج کالا را در سامانه جامع تجارت و همچنین اطلاعات موجودی کالا را در سامانه جامع انبارها بهصورت کامل و دقیق ثبت کند.
اسماعیل پور گفت: هماستانیها در صورت دیدن هرگونه تخلف اقتصادی اعم از احتکار، به ویژه انبارهای مشکوک، گرانفروشی و ... میتوانند گزارشهای خود را از طریق تلفن گویای ۱۲۴ به صورت شبانه روزی و یا به صورت حضوری به بازرسان معاونت بازرسی اداره کل صمت استان و همچنین ادارههای صمت شهرستانها برای رسیدگی اطلاع دهند.