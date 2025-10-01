اجرای طرح بازرسی از انبار‌ها و مبارزه با احتکار کالا در بوشهر

سرپرست معاونت بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت استان بوشهر از اجرای طرح نظارتی پایش و بازرسی از انبار‌ها و مبارزه با احتکارکنندگان ۵۵ قلم کالای مشمول در سطح استان خبر داد.