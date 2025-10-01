به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، قوچان همزمان با اولین سالگرد شهادت سید مقاومت، حجت‌ الاسلام والمسلمین سیدحسن نصرالله و چهلمین سالگرد شهادت سردار شهید یوسف کلاهدوز، میزبان مراسم یادواره امیران و سرداران شهید بود.

این آیین باشکوه دیشب پس از نماز مغرب و عشا در مسجد سجادیه قوچان برگزار شد.

حجت‌ الاسلام والمسلمین شریعتی‌ نژاد، معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی، در این مراسم به سخنرانی پرداخت.

در این یادواره، از مجاهدتها و ایثارگریهای امیران و سرداران شهید شهرستان قوچان تجلیل شد.