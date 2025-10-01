برگزاری یادواره امیران و سرداران شهید قوچان
مراسم یادبود امیران و سرداران شهید قوچان با حضور معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، قوچان
همزمان با اولین سالگرد شهادت سید مقاومت، حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن نصرالله و چهلمین سالگرد شهادت سردار شهید یوسف کلاهدوز، میزبان مراسم یادواره امیران و سرداران شهید بود.
این آیین باشکوه دیشب پس از نماز مغرب و عشا در مسجد سجادیه قوچان برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین شریعتی نژاد، معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی، در این مراسم به سخنرانی پرداخت.
در این یادواره، از مجاهدتها و ایثارگریهای امیران و سرداران شهید شهرستان قوچان تجلیل شد.
